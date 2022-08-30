Записывает видео из Воронежа. Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию — Стерненко

30 августа, 11:54
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Стремоусов сбежал из Херсона в Воронеж (Фото:t.me/ssternenko)

Стремоусов сбежал из Херсона в Воронеж (Фото:t.me/ssternenko)

На фоне новостей о наступлении ВСУ в Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона на территорию страны-агрессора России, заявил активист Сергей Стерненко.

По его словам, гауляйтер сейчас в Воронеже.

«Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38», — написал он в Telegram.

Видео дня

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29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=7a6toNCpGWA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины

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