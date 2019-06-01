Стреляли в 5-летнего мальчика: ГБР подозревает полицейских в нанесении тяжких телесных повреждений Вчера, 21:12 Цей матеріал також доступний українською НВ Мальчик находится в тяжелом состоянии НВ

Следователи теруправления ГБР в г. Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.



Об сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставили мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутримозговой гематомы, перелома височной кости.

По словам полицейских Киевской области, 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли неподалеку от места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

«Согласно проведенным оперативным вмешательством медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70−150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника полиции — им готовится сообщение о подозрении.

В свою очередь департамент здравоохранения Киевской ОГА сообщил, что 31 мая в 15.55 в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы обратились родители пятилетнего Кирилла с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма.

В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

«Сейчас ребенок в тяжелейшем состоянии, на аппарате искусственного дыхания», — добавили в департаменте.