Журналист Глагола написал, что мужчина, который убил шесть человек в Киеве, мог донатить армии РФ, и рассказал его биографию

Мужчина, убивший шесть человек в Киеве, оказался уроженцем РФ (Фото: REUTERS/Stringer)

Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, ранее мог «засветиться» в российских пабликах с сообщениями о донатах «на СВО» (так в РФ называют войну против Украины).

Обновлено в 20:45

Журналист Виталий Глагола обнародовал уточненные данные о мужчине по имени Дмитрий Васильченков. Также он добавил фото из базы данных государственных органов.

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По уточненной информации, мужчина родился 21 апреля 1968 года.

С ним связаны электронные адреса vdv68 на yandex.ua, vdv_art на mail.ru и места жительства — Киев и российская Рязань.

Дмитрий Васильченков — бывший украинский военный, до 2004 года служил в Донецкой области. Место службы — 254 мотострелковая дивизия, батальон материально-технического обеспечения.

Затем он ушел в запас и после 2022-го продолжил службу в рядах украинской армии, уточнил Виталий Глагола.

Обновлено в 20:10

Журналист Виталий Глагола отметил, что обнародованная им информация может быть неточной и что часть данных он проверяет дополнительно.

По обновленной информации, подтверждены места вероятного проживания мужчины, который устроил стрельбу в Киеве. Это Киев и российский город Рязань.

В пользовании фигурируют электронные адреса vdv68 на yandex.ua, vdv_art на mail.ru, vasilchenko-vi на mail.ru.

Глагола акцентировал, что дата рождения совпадает у двух человек — 21 апреля 1968 года(Васильченко / Васильченков).

Информация о службе в военных структурах РФ пока не подтверждена, а данные о российском гражданстве — «под вопросом».

Об этом сообщил в субботу, 18 апреля, журналист Виталий Глагола.

Глагола установил, что стрелок пользовался электронными адресами vdv68 на yandex.ua и vdv_art на mail.ru. Аббревиатура VDV — это воздушно-десантные войска РФ, пояснил журналист.

Также он сообщил, что проверил имя стрелка — Дмитрий Васильченков — через открытые источники и выяснил, что мужчина проходил службу в воинской части РФ под номером 30274.

Глагола нашел фото в соцсетях, где Васильченков позирует в форме подполковника российской армии.

Также, по данным журналиста, у мужчины было двойное гражданство РФ и Украины. Часть этой информации сейчас проверяется правоохранителями.

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Telegram-паблик ASTRA сообщил, что проверил информацию о Дмитрии Васильченкове и установил, что, кроме украинского Бахмута, тот жил и в российском городе Рязань. По данным паблика, в 2023 году у Васильченкова был счет в российском Альфа-Банке, а в 2022 году — в Сбербанке. В 2016 году он трижды пересекал границу между РФ и Украиной: один раз — на машине, два раза — на поезде.