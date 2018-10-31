Стрельба возле бара в Киеве: в Федерации бокса заявили, что задержанный больше не является ее членом

Николай Щур, которого задержали после конфликта со стрельбой в центре Киева, не является вице-президентом Федерации бокса Киева, пишет Gordonua, ссылаясь на спортивную организацию.

"Гражданин Украины Щур Николай Владимирович более года назад был исключен из рядов Киевской федерации бокса и на данный момент не имеет к ней никакого отношения", - заявили представители Федерации бокса Киева.

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент Федерации бокса Киева Николай Щур был задержан по подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве.

Конфликт между двумя киевлянами и подозреваемым возник 26 октября возле бара Signal. Замечание со стороны местных жителей спровоцировало драку, в результате которой правонарушитель выстрелил из неустановленного оружия у одного из пострадавших. В результате двое киевлян, 1989 года рождения, получили телесные повреждения. Мужчина скрылся с места преступления на иномарке.

По информации правоохранителей, на счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод. В январе прошлого года Щур в Оболонском управлении полиции нанес телесные повреждения патрульному.

Тогда он приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

После избиения полицейского он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Позже обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения.