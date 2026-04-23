Во Львове в четверг, 23 апреля, произошла стрельба в одной из многоэтажек. На место прибыли спецназовцы полиции, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, мужчину, который совершил несколько выстрелов, задержали. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на информацию о стрельбе в городе.

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«Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники», — написал он.

В полиции Львовской области сообщили, что около 09:02 на спецлинию 102 поступило сообщение о выстрелах, которые слышали жители многоквартирного дома на улице Гринченко.

«Стрелял 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Выстрелы были произведены в доме из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно», — говорится в сообщении.

Револьвер Флобер полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Злоумышленника доставили в специальное лечебное учреждение. Решается вопрос правовой квалификации события.

Фото: Национальная полиция

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападавший ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

Всего погибло семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, который в результате теракта потерял отца и тетю.