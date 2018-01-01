Стрельба в центре Киева: нападавшие в масках похитили из машины потерпевшего сумку с деньгами Сегодня, 16:43 141 Цей матеріал також доступний українською Пострадавших в результате стрельбы нет

В результате стрельбы на улице Сурикова в Киеве злоумышленники похитили у водителя Nissan сумку с деньгами.

По данным полиции, группа неизвестных на черном авто несколько раз ударила водителя. После этого они уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.

При попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные в масках открыли огонь в сторону водителя Nissan и скрылись. По предварительным данным, нападавшие скрылись на черном внедорожнике Volvo XC90 с номерными знаками АI3348HK. В Киеве введен оперативный план Сирена для розыска этого авто.