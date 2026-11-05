В Тернополе полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в магазине

В Тернополе в четверг, 5 ноября, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете, после чего были слышны выстрелы. Полиция проводила спецоперацию, говорится в сообщении правоохранителей Тернопольской области.

Обновлено в 12:17. Спецназовцы КОРД задержали стрелка 1973 года рождения. В результате стрельбы никто не пострадал, сообщает полиция.

Фото: Нацполиция

Сообщение об инциденте в торговом заведении города поступило в полицию около 11:00.

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Фото: Нацполиция

«Неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. Впоследствии из помещения раздались два выстрела», — сообщили в полиции.

На месте работали профильные службы. Правоохранители сообщали, что принимают меры для задержания мужчины.

Фото: Суспільне Тернополь

Фото: Нацполиция

По данным корреспондентов Суспільного, по состоянию на 11:40 мужчину уже задержали.