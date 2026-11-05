В Тернополе полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в магазине

5 ноября, 12:17
Google Читайте NV в Google
В торговом заведении Тернополя вооруженный неизвестный открыл стрельбу (Фото: Суспільне Тернопіль)

В торговом заведении Тернополя вооруженный неизвестный открыл стрельбу (Фото: Суспільне Тернопіль)

В Тернополе в четверг, 5 ноября, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете, после чего были слышны выстрелы. Полиция проводила спецоперацию, говорится в сообщении правоохранителей Тернопольской области.

Обновлено в 12:17. Спецназовцы КОРД задержали стрелка 1973 года рождения. В результате стрельбы никто не пострадал, сообщает полиция.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

Сообщение об инциденте в торговом заведении города поступило в полицию около 11:00.

Реклама

Нацполиция
Фото: Нацполиция

«Неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. Впоследствии из помещения раздались два выстрела», — сообщили в полиции.

На месте работали профильные службы. Правоохранители сообщали, что принимают меры для задержания мужчины.

Суспільне Тернополь
Фото: Суспільне Тернополь
Нацполиция
Фото: Нацполиция

По данным корреспондентов Суспільного, по состоянию на 11:40 мужчину уже задержали.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Тернополь Национальная полиция Украины Стрельба спецоперация

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies