В Тернополе полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в магазине
В торговом заведении Тернополя вооруженный неизвестный открыл стрельбу (Фото: Суспільне Тернопіль)
В Тернополе в четверг, 5 ноября, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете, после чего были слышны выстрелы. Полиция проводила спецоперацию, говорится в сообщении правоохранителей Тернопольской области.
Обновлено в 12:17. Спецназовцы КОРД задержали стрелка 1973 года рождения. В результате стрельбы никто не пострадал, сообщает полиция.
Сообщение об инциденте в торговом заведении города поступило в полицию около 11:00.
«Неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. Впоследствии из помещения раздались два выстрела», — сообщили в полиции.
На месте работали профильные службы. Правоохранители сообщали, что принимают меры для задержания мужчины.
По данным корреспондентов Суспільного, по состоянию на 11:40 мужчину уже задержали.