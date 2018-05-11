Стрельба в Святошинском районе Киева: полиция установила личность погибшего

Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Святошинском районе

Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Святошинском районе Киева, которая произошла накануне вечером.

Как рассказала в комментарии 112 Украина заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш, жертвой оказался мужчина 1994 года рождения, киевлянин.

Сейчас, по ее словам, правоохранители пытаются установить и задержать подозреваемого.

С места происшествия полиция изъяла две гильзы. По заключению экспертизы будет установлено, какое оружие использовал злоумышленник.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева в результате конфликта между тремя неизвестными был застрелен мужчина.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.