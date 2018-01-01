Стрельба в супермаркете Харькова: действия полицейского охраны проверит Госбюро расследований
Правомерность применения табельного огнестрельного оружия полицейского охраны в одном из супермаркетов Харькова проверят следователи Госбюро расследований.
Открыты два уголовных производства по статьям Умышленное убийство и Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч.1 ст.115 и ч.3 ст.365 УК Украины.
Ранее сообщалось, что в супермаркете Харькова на улице Шевченко мужчина набросился на охранника с ножом. Когда же его завели в служебное помещение, он нанес охраннику несколько ножевых ранений.
В свою очередь правоохранитель в ответ на это применил табельное оружие.
Пострадавших госпитализировали в Институт неотложной хирургии. Нападавший скончался. Состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное.
Пострадавших госпитализировали в Институт неотложной хирургии. Нападавший скончался. Состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции стабильное.