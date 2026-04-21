Школьника, который устроил стрельбу в школе на Закарпатье, завербовали российские спецслужбы во время онлайн-игр. Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий во время онлайн-совещания.

«Враг не гнушается любыми методами борьбы с нашим народом, используя для своих преступных намерений и действий даже детей. К сожалению, о таких случаях известно и на Закарпатье. Два из них имели широкий резонанс. Один из них предотвратили в учебном заведении села Буштино, когда школьник пытался пронести на уроки нож и планировал нанести вред одноклассникам, другой произошел несколько дней назад в Чопе и завершился стрельбой. Обошлось без жертв, но несовершеннолетнему юноше грозит пожизненное заключение», — отметил Билецкий.

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Он также подчеркнул, что следствию удалось установить, что в обоих случаях к этим инцидентам причастны вражеские спецслужбы, которые действовали через онлайн-игры.

«Они хорошо изучают свою жертву, находят рычаги влияния, запугивают, толкая на преступление. Именно в этот момент очень важны внимание, наблюдательность, чуткость взрослых: родителей, учителей, социальных работников. Их своевременное участие в жизни ребенка может уберечь от шага, который разрушит жизнь ему или кому-то из его окружения», — отметил председатель ОВА.

Он призвал проводить родительские собрания в учебных заведениях, привлекать к ним правоохранителей, чтобы обсудить методы кибервойны врага с участием несовершеннолетних украинцев, а также как распознать психологическое давление на детей.

16 апреля в Нацполиции сообщили, что в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал другим детям в школе. Во время урока он достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. После этого школьник убежал, однако патрульные его задержали.

Позже в полиции заявили, что подросток, который устроил стрельбу, действовал под психологическим давлением неизвестных, с которыми общался через один из мессенджеров.

Как отметили правоохранители, девятиклассник познакомился с неустановленными лицами через онлайн-игру. Он сообщил, что те угрожали причинить вред его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

18 апреля судья Ужгородского межрайонного суда принял решение о содержании несовершеннолетнего подозреваемого под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.