В Ужгороде арестовали без права внесения залога 15 летнего подростка, который устроил стрельбу в школе

Суд арестовал подростка по подозрению в законченном покушении на убийство двух или более лиц (Фото: Закарпатська обласна прокуратура via Facebook)

18 апреля судья Ужгородского межрайонного суда принял решение о содержании под стражей в течение 60 суток без права внесения залога 15-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе и ранил одноклассника.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины — совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц,

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По данным следствия, в течение февраля и марта этого года подозреваемый заказал через сеть интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны.

«В дальнейшем были внесены конструктивные изменения в пистолет и патроны, сделав их пригодными для убийства», — отметили в прокуратуре.

Также в сообщении говорится, что 16 апреля в 9:30 подозреваемый принес переоборудованное оружие в школу и произвел несколько выстрелов из него в направлении одноклассников, ранив одного из них в плечо.

«После этого подозреваемый сбежал из школы. Его оперативно задержали, а оружие изъяли», — добавили в прокуратуре.



16 апреля в Нацполиции сообщили, что в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал другим детям в школе. Во время урока он достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. После этого школьник убежал, однако патрульные его задержали.

В полиции отметили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего подростка нет.

Позже в полиции заявили, что подросток, который устроил стрельбу, действовал под психологическим давлением неизвестных, с которыми общался через один из мессенджеров.

Как отметили правоохранители, девятиклассник познакомился с неустановленными лицами через онлайн-игру. Он сообщил, что те угрожали причинить вред его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

Пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что мальчика характеризуют как спокойного, доброго и отзывчивого ребенка.

«Никто не ожидал, что он может совершить такие противоправные вещи. Ранее за ним не просматривалось подозрительного поведения, также он не совершал какого-то буллинга, травли или чего-то другого в отношении учеников и учителей», — отметила Дан.