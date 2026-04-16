15-летний ученик закарпатской школы, который устроил в школе стрельбу и ранил своего одноклассника, действовал под психологическим давлением неизвестных, с которыми общался через один из мессенджеров.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области в четверг, 16 апреля.

Как отметили правоохранители, девятиклассник познакомился с неустановленными лицами через онлайн-игру. Он сообщил, что те угрожали причинить вред его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

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В комментарии Укринформу пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что мальчика характеризуют как спокойного, доброго и отзывчивого ребенка.

«Никто не ожидал, что он может совершить такие противоправные вещи. Ранее за ним не просматривалось подозрительного поведения, также он не совершал какого-то буллинга, травли или чего-то другого в отношении учеников и учителей», — отметила Дан.

Она добавила, что подросток — из многодетной семьи, которая никогда не состояла на учете у правоохранителей. Сейчас мальчик не говорит о мотивах своего поступка.

В полиции сообщили, что пистолет, который использовал школьник, является шумовым, переделанным под огнестрельное оружие.

Действия подростка квалифицировали как террористический акт (ч. 1 ст. 258 УКУ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Сейчас продолжаются следственные действия, сообщили правоохранители.

16 апреля в Нацполиции сообщили, что в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал другим детям в школе. Во время урока он достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. После этого школьник убежал, однако патрульные его задержали.

В полиции отметили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего подростка нет.