24 июня 2018, воскресенье

Стрельба в ресторане Киева: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

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Состояние мужчины оценивается как стабильное
Фото: pixabay

Состояние мужчины оценивается как стабильное

Пострадавшему в результате стрельбы в кафе в Оболонском районе Киева сделали операцию, его состояние медики оценивают как стабильное.

Об этом сообщает 5 канал.

"(Пострадавший) в стабильном состоянии, проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", - рассказал ответственный администратор Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 июня, в одном из ресторанов на Оболони в Киеве владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены. Владелец заведения признался в содеянном.

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