Стрельба в ресторане Киева: владельцу заведения грозит пожизненное заключение

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт относительно 60-летнего директора ресторана, который во время конфликта с посетителями застрелил одного из оппонентов и ранил еще одного.

Как сообщили в ведомстве, дело о стрельбе в ресторане будет рассматривать Оболонский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Директору заведения вменяют умышленное убийство, незаконченное покушение на умышленное убийство и незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов (п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, что ночью 23 июня 2018 года в одном из ресторанов на Оболони в Киеве владелец заведения открыл стрельбу по посетителям. В результате 29-летний житель Запорожья погиб на месте. Его товарищ получил проникающее огнестрельное ранение груди.

Следствие установило, что стрельбе предшествовал конфликт, возникший между директором и двумя посетителями.