В районе Стрелецкой бухты в Севастополе произошла стрельба, там расположены воинские части РФ — СМИ
В районе Стрелецкой бухты в оккупированном Севастополе расположены несколько воинских частей РФ, там была слышна стрельба (Фото:Юровский Александр/Wikimedia)
Днем в среду, 31 мая, в районе Стрелецкой бухты оккупированного Севастополя была слышна стрельбы из стрелкового оружия, там расположены воинские части РФ.
О стрельбе сообщили Крым.Реалии.
По данным издания, стрельба началась внезапно, с перерывами.
«Характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе Стрелецкой бухты расположены несколько воинских частей россиян, которые обеспечивают береговую охрану. В акватории бухты стоят военные корабли страны-агрессора.
Оккупационные «власти» Севастополя заявили, что стрельба — это якобы учебные стрельбы.
«Громкие звуки — это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно», — написал гауляйтер Михаил Развожаев в Telegram.
24 апреля стало известно, что украинский морской дрон проник в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя. Оккупанты заявили о «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников, однако очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражение одной из целей.
29 апреля в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.
Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.