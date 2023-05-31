В районе Стрелецкой бухты в Севастополе произошла стрельба, там расположены воинские части РФ — СМИ 31 мая, 13:11 В районе Стрелецкой бухты в оккупированном Севастополе расположены несколько воинских частей РФ, там была слышна стрельба (Фото:Юровский Александр/Wikimedia)

Днем в среду, 31 мая, в районе Стрелецкой бухты оккупированного Севастополя была слышна стрельбы из стрелкового оружия, там расположены воинские части РФ.

О стрельбе сообщили Крым.Реалии.

По данным издания, стрельба началась внезапно, с перерывами.

«Характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в районе Стрелецкой бухты расположены несколько воинских частей россиян, которые обеспечивают береговую охрану. В акватории бухты стоят военные корабли страны-агрессора.

Оккупационные «власти» Севастополя заявили, что стрельба — это якобы учебные стрельбы.

«Громкие звуки — это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно», — написал гауляйтер Михаил Развожаев в Telegram.

24 апреля стало известно, что украинский морской дрон проник в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя. Оккупанты заявили о «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников, однако очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражение одной из целей.

29 апреля в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

Читайте также: Последствия взрыва на нефтебазе в Севастополе показали на спутниковых снимках

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.