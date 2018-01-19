Стрельба в Одессе: полиция штурмует дом злоумышленника, который начал перестрелку

На данный момент боевая операция в Одессе продолжается, сообщил около 17:00 глава Национальной полиции Сергей Князев.

Полицейские в пятницу, 19 января, штурмуют здание по ул. Новосельская, 48, в центре Одессы, где был вооруженный нарушитель. Ситуация осложняется тем, что помещение соединяется с одесскими катакомбами.

Он добавил, что в 15:30 сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника. Во время задержания он начал стрелять из огнестрельного оружия. Трое полицейских, которые приехали на помощь, получили ранения (один в тяжелом состоянии).

Местная полиция оперативно доложила, что злоумышленника ликвидировали. О других подозреваемых не сообщалось.

Рядом с домом также располагается 122 школа.