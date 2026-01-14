Во Львовской области мужчина стрелял по микроавтобусу ТЦК, его разыскивает полиция

14 января, 13:44
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В Рудном неизвестный несколько раз выстрелил по микроавтобусу, который принадлежит военным ТЦК (Фото: Полиция Львовской области/Facebook)

В Рудном неизвестный несколько раз выстрелил по микроавтобусу, который принадлежит военным ТЦК (Фото: Полиция Львовской области/Facebook)

В поселке Рудное Львовской области в среду, 14 января, мужчина несколько раз выстрелил в микроавтобус военнослужащих районного ТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению.

Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook.

Инцидент произошел около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки — Небесной Сотни.

Как рассказали в полиции, водитель авто Volkswagen Passat несколько раз выстрелил по микроавтобусу Volkswagen Transporter, который принадлежит военным местного ТЦК. После этого мужчина уехал с места происшествия.

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В результате стрельбы обошлось без пострадавших. Микроавтобус получил технические повреждения.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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Полицейские принимают меры для установления места пребывания и задержания злоумышленника.

Львовский областной ТЦК и СП подтвердил стрельбу в Рудном.

13 января во Львове разыскали и задержали 46-летнего мужчину, который ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Львов Львовская область ТЦК Стрельба ТЦК и СП

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