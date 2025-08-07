Сам себя ранил: полиция задержала мужчину, который стрелял в ресторане McDonald’s в Черкассах

7 августа, 13:24
В Черкассах задержали стрелка, который открыл огонь в ресторане, 7 августа 2025 года (Фото: Нацполиция)

В Черкассах задержали мужчину, который стрелял в ресторане McDonald’s в четверг, 7 августа, он ранен, сообщила полиция.

По данным правоохранителей, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а затем — закрылся в туалете.

Спецподразделение КОРД его задержало, стрелка госпитализировали. Других пострадавших нет.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел около 11:00 часов на улице Смелянской. После сообщения о стрельбе всех посетителей и персонал заведения эвакуировали.

Стрелка задержали в течение часа.

Ранее 7 августа сообщалось о стрельбе в McDonald’s в центре Черкасс. Позже Суспільне написало, что из заведения вынесли раненого мужчину.

