Сам себя ранил: полиция задержала мужчину, который стрелял в ресторане McDonald’s в Черкассах

В Черкассах задержали стрелка, который открыл огонь в ресторане, 7 августа 2025 года (Фото: Нацполиция)

В Черкассах задержали мужчину, который стрелял в ресторане McDonald’s в четверг, 7 августа, он ранен, сообщила полиция.

По данным правоохранителей, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а затем — закрылся в туалете.

Спецподразделение КОРД его задержало, стрелка госпитализировали. Других пострадавших нет.

Фото: Нацполиция

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел около 11:00 часов на улице Смелянской. После сообщения о стрельбе всех посетителей и персонал заведения эвакуировали.

Фото: Нацполиция

Стрелка задержали в течение часа.

Фото: Нацполиция

Ранее 7 августа сообщалось о стрельбе в McDonald’s в центре Черкасс. Позже Суспільне написало, что из заведения вынесли раненого мужчину.