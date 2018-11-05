05 ноября 2018, понедельник

Перестрелка в Луцке: полиция рассматривает версию о конфликте между криминальными группировками

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Перестрелка произошла во время обеда
Фото: ИА Конкурент

Перестрелка произошла во время обеда

Полиция Волыни проверяет версию о бандитских разборках во время стрельбы на автомойке в Луцке, в которой погиб мужчина и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ГУ Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига, передает местное агентство Конкурент.

"Версию о том, что это разборки криминальных авторитетов, не исключаем. Однако следствие покажет и тогда будем более конкретно говорить, что это за инцидент", - заявил он.

По словам главного полицейского области, следователи уже установили личности участников перестрелки, их разыскивают. Погибшим оказался житель Любомльского района, который проживал в Луцке.

Начальник следственного управления Александр Климовский сообщил, что открыто уголовное производство по статьям покушение на убийство двух и более лиц, убийство и хулиганство.

"Одна из основных версий - бандитские разборки двух групп, в каждой из которых были по 7-8 человек. Проводятся следственные действия и сейчас идет работа по потерпевшим по тяжести телесных повреждений", - рассказал следователь.

Напомним, что 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

По данным СМИ, группа вооруженных лиц зашла в кафе автомойки во время обеда и напала на пострадавших. По имеющимся данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и нож.

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