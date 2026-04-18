В Кривом Роге 18-летний парень выстрелил 16-летней девушке в глаз из пневматического пистолета — полиция

18 апреля, 14:44
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Стрельба произошла вечером 17 апреля на автобусной остановке (Фото: Полиция Днепропетровской области)

Стрельба произошла вечером 17 апреля на автобусной остановке (Фото: Полиция Днепропетровской области)

В Кривом Роге 18-летний парень выстрелил в 16-летнюю девушку из пневматического пистолета на автобусной остановке.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в субботу, 18 апреля.

Полиция получила сообщение об инциденте 17 апреля около 20:40. Правоохранители прибыли на место происшествия.

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Полиция Днепропетровской области
Фото: Полиция Днепропетровской области

По данным следствия, между подростками возник конфликт, во время которого юноша выстрелил в сторону девушки из пневматического пистолета. Потерпевшая получила травму глаза, ее госпитализировали.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него пистолет. Ему готовят подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полиция Днепропетровской области
Фото: Полиция Днепропетровской области

Местное издание Свої пишет, что причиной ссоры якобы была неразделенная любовь.

Заместитель директора КП Городской троллейбус рассказал изданию, что инцидент произошел на автобусной остановке.

16 апреля в одном из учебных заведений Ужгородского района ученик 9-го класса произвел выстрел и ранил одноклассника.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Кривой Рог Днепропетровская область Стрельба Подростки Пистолеты

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