В Кривом Роге 18-летний парень выстрелил 16-летней девушке в глаз из пневматического пистолета — полиция
Стрельба произошла вечером 17 апреля на автобусной остановке (Фото: Полиция Днепропетровской области)
В Кривом Роге 18-летний парень выстрелил в 16-летнюю девушку из пневматического пистолета на автобусной остановке.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в субботу, 18 апреля.
Полиция получила сообщение об инциденте 17 апреля около 20:40. Правоохранители прибыли на место происшествия.
По данным следствия, между подростками возник конфликт, во время которого юноша выстрелил в сторону девушки из пневматического пистолета. Потерпевшая получила травму глаза, ее госпитализировали.
Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него пистолет. Ему готовят подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Местное издание Свої пишет, что причиной ссоры якобы была неразделенная любовь.
Заместитель директора КП Городской троллейбус рассказал изданию, что инцидент произошел на автобусной остановке.
16 апреля в одном из учебных заведений Ужгородского района ученик 9-го класса произвел выстрел и ранил одноклассника.