Стрельба в Княжичах: расследование официально завершено

Генпрокуратура завершила расследование в отношении пяти должностных лиц по делу о стрельбе в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в результате чего от пулевых ранений погибли четыре сотрудника полиции.

Как сообщает 17 мая пресс-служба ведомства, материалы досудебного расследования открыты для ознакомления подозреваемым, защитникам и потерпевшим и их представителям.

В общем следователи официально подозревают пятерых должностных лиц Национальной полиции:

начальника управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции Киева (в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);

заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГУ НП Киева (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 УК Украины);

старшего инспектора отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия ГУ НП Киева (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины);

начальника управления оперативной службы ГУ НП в Киеве и начальника отдела УОС ГУ НП Киева в совершении уголовных преступлений (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

КНЯЖИЧИ. Завершено досудебное расследование, подозреваемым, защитникам, потерпевшим и их представителям открыто материалы досудебного расследования для ознакомления https://t.co/57y8uy4FpM pic.twitter.com/j1DOVldyVT - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 мая 2018 г.

Сотрудники полиции обвиняются:

в превышении служебных полномочий, что сопровождалось применением оружия, и что нанесло тяжелые последствия государству, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины;

в организации законченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УК Украины;

в организации умышленного убийства, двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УК Украины;

декларировании недостоверной информации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Ранее Министерство внутренних дел обнародовало информацию о результатах служебной проверки по факту перестрелки в Княжичах, во время которой погибли правоохранители.

По результатам проверки семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволили из рядов Национальной полиции, а еще в отношении девяти полицейских применили дисциплинарные взыскания.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, и руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмен информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия.

В ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой задержания.