Стрельба в Княжичах: расследование официально завершено

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Первым среди подозреваемых указан начальник управления уголовного розыска ГУ полиции Киева
Фото: Антон Геращенко via Facebook

Первым среди подозреваемых указан начальник управления уголовного розыска ГУ полиции Киева

Генпрокуратура завершила расследование в отношении пяти должностных лиц по делу о стрельбе в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в результате чего от пулевых ранений погибли четыре сотрудника полиции.

Как сообщает 17 мая пресс-служба ведомства, материалы досудебного расследования открыты для ознакомления подозреваемым, защитникам и потерпевшим и их представителям.

В общем следователи официально подозревают пятерых должностных лиц Национальной полиции:

  • начальника управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции Киева (в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);
  • заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГУ НП Киева (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 УК Украины);
  • старшего инспектора отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия ГУ НП Киева (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины);
  • начальника управления оперативной службы ГУ НП в Киеве и начальника отдела УОС ГУ НП Киева в совершении уголовных преступлений (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Сотрудники полиции обвиняются:

  • в превышении служебных полномочий, что сопровождалось применением оружия, и что нанесло тяжелые последствия государству, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины;
  • в организации законченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УК Украины;
  • в организации умышленного убийства, двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УК Украины;
  • декларировании недостоверной информации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Ранее Министерство внутренних дел обнародовало информацию о результатах служебной проверки по факту перестрелки в Княжичах, во время которой погибли правоохранители.

По результатам проверки семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволили из рядов Национальной полиции, а еще в отношении девяти полицейских применили дисциплинарные взыскания.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, и руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмен информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия.

В ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой задержания. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове