В Василькове Киевской области неизвестный стрелял в местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Неизвестный подошел к авто местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Пострадавший госпитализирован. Полицейские разыскивают нападавшего», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в понедельник, 21 июля, в 22:50 в городе Васильков Киевской области.

Полиция уточнила, что на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины о покушении на умышленное убийство. В настоящее время продолжаются поиски стрелка.

8 июля в Деснянском районе Киева убили мужчину в салоне его авто. Неизвестный, по данным полиции, подошел к машине, выстрелил и скрылся.

В Центре противодействия информации опровергли информацию о том, что убитый был офицером ВСУ. В полиции установили, что погибший — украинец, житель Киева. Он не был военным и не проходил службу.

10 июля в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.