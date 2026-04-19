«Надо было сразу ликвидировать стрелка». Руководство полиции прокомментировало действия правоохранителей, которые сбежали с места теракта в Киеве

Глава Национальной полиции Иван Выговский и руководитель патрульной полиции Евгений Жуков прокомментировали теракт в Киеве и действия полицейских, которые находились на месте происшествия.

Во время брифинга Евгений Жуков заявил, что правоохранители должны были сразу применить оружие против стрелка и ликвидировать его. Руководитель патрульной полиции также отметил, что поддерживает инициативу о предоставлении гражданским права владеть оружием.

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«Я тоже поддерживаю инициативу по личной защите», — добавил Жуков.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что в ближайшее время состоится подготовка законопроекта о легализации оружия для гражданских.

Во время брифинга Евгений Жуков также прокомментировал поступок правоохранителей, которые убежали, услышав выстрелы. По словам руководителя патрульной полиции, правоохранители объясняют свой поступок тем, что не сориентировались.



Руководство полиции заявило, что служебное расследование относительно действий правоохранителей назначили сразу после появления видео инцидента.

19 апреля Евгений Жуков объявил о решении оставить должность из-за поведения полицейских во время теракта.

Теракт в Киеве — главное

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.

По состоянию на 19 апреля в больницах столицы находятся восемь человек из раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

19 апреля в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

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На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.