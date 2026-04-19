Клименко заявил, что после теракта в Киеве не будет массовых проверок владельцев огнестрельного оружия

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после теракта в Киеве 18 апреля , в результате которого погибли шесть человек и еще 14 были ранены, не будет массовых проверок владельцев огнестрельного оружия.

«Психическое состояние нападавшего было явно нестабильным. Способ, которым он получил необходимые медицинские справки для обновления разрешения на огнестрельное оружие, должен быть тщательно расследован. Это будет сделано в рамках расследования. Массовых проверок владельцев огнестрельного оружия проводиться не будет», — приводятся слова Клименко на странице МВД Украины в соцсети X.

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Ранее Клименко сообщал, что стрельбу в Киеве террорист совершил из легального оружия.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.

По состоянию на 19 апреля в больницах столицы находятся восемь человек из числа раненных вчера стрелком в Голосеевском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.