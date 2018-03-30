Стрельба в Харькове: полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

В результате ночной стрельбы в Харькове погиб один человек

Полиция Харькова по оперативным данным установила, как выглядел один из мужчин, причастных к ночной стрельбе на проспекте Льва Ландау.

Отдел коммуникации областной полиции предоставил описание и фоторобот подозреваемого.

Его приметы: рост около 170 см, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, большие глаза, темные густые брови, с бородой. Был одет в темную одежду.

"Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, просим предоставить ее по телефонам: +380 (67) 574 3553, +380 (67) 919 11 02, 102 или (057) 737-23-46 в дежурную часть Слободского отдела полиции или другим удобным для вас способом", - сказано в сообщении.

Напомним, ночью в Харькове на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау несколько неизвестных из автомата расстреляли группу людей, вследствие чего двое мужчин получили огнестрельные ранения, позже один из раненых скончался. Нападавшие с места происшествия скрылись.