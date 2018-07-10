Стрельба в Киеве: неизвестные ранили мужчину в ногу и похитили крупную сумму денег

В Киеве во вторник, 10 июля, группа неизвестных ранила мужчину, похитив у него крупную сумму денег.

Об этом со ссылкой на правоохранителей передает Информатор.

Как сообщается, инцидент произошел по адресу Заречная, 68, в Софиевской Борщаговке.

Согласно имеющейся информации, пострадавший прибыл на встречу со злоумышленниками, чтобы купить у них автомобиль Audi, однако те пришли на встречу с оружием и просто ограбили его, выстрелив четыре раза в ногу.

Сейчас в столице объявлен план Перехват.