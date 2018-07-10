10 июля 2018, вторник

Стрельба в Киеве: неизвестные ранили мужчину в ногу и похитили крупную сумму денег

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Полиция объявила план Перехват
Скриншот

Полиция объявила план Перехват

В Киеве во вторник, 10 июля, группа неизвестных ранила мужчину, похитив у него крупную сумму денег.

Об этом со ссылкой на правоохранителей передает Информатор.

Как сообщается, инцидент произошел по адресу Заречная, 68, в Софиевской Борщаговке.

Согласно имеющейся информации, пострадавший прибыл на встречу со злоумышленниками, чтобы купить у них автомобиль Audi, однако те пришли на встречу с оружием и просто ограбили его, выстрелив четыре раза в ногу.

Сейчас в столице объявлен план Перехват.

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