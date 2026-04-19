Стрельба в Киеве. В КГГА заявили, что мать 12-летнего мальчика жива, она находится в больнице

19 апреля, 13:55
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Мать 12-летнего мальчика, пострадавшего в результате теракта, жива (Фото: REUTERS/Stringer)

Мать 12-летнего мальчика, пострадавшего в результате теракта, жива (Фото: REUTERS/Stringer)

Информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве 18 апреля не соответствует действительности.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявила Суспільному директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

По ее словам, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Генпрокурор Руслан Кравченко уточнил, что в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в больницах находятся восемь человек. Среди них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. По его словам, среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести.

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В Министерстве внутренних дел сообщали NV, что родители пострадавшего ребенка погибли. Вся семья попала под огонь стрелка. Нападающий ничего не требовал и стрелял по всем, кого видел вокруг. В МВД говорили, что отец мальчика погиб на месте, а мать якобы умерла в больнице.

В результате стрельбы 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

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Спецназовцы КОРД Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики. Стрелка ликвидировали.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Теракт Стрельба в Киеве Дети Киев

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