Клименко после теракта в Киеве анонсировал законопроект о легализации оружия для гражданских

Министр внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о предоставлении гражданским права на владение оружием.

В воскресенье, 19 апреля, Клименко отметил в Telegram, что в ближайшее время состоится разговор с народными депутатами, общественностью, журналистами и ветеранским сообществом относительно подготовки финальной версии документа.

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«Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», — добавил Клименко.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший застрелил прямо на улице.

Спецназовцы КОРД Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики. Стрелка ликвидировали.

Сообщалось, что в результате теракта 14 человек получили ранения, в том числе 12-летний мальчик. Впоследствии в больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения.