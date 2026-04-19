Зеленский после теракта в Киеве анонсировал полную проверку работы патрульных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после теракта в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко примет кадровые изменения по всей вертикали.

«Только что был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по расследованию всех обстоятельств нападения в Киеве и бездействия тех двух патрульных… Уже есть уголовное производство по этому факту, и будет полная проверка работы патрульных — они должны были действовать в тех обстоятельствах… Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Надо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 19 апреля.

Реклама

Он также подтвердил, что против правоохранителей, которые сбежали с места теракта, открыто уголовное производство. Этим делом занимается Государственное бюро расследований.

Зеленский также отметил, что расследование в отношении нападения и проверку всех фактов относительно стрелка, его состояния и получения им оружия ведут вместе Служба безопасности Украины и Нацполиция.

Теракт в Киеве — главное

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.

По состоянию на 19 апреля в больницах столицы находятся восемь человек из раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

19 апреля в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Реклама:

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

19 апреля руководитель патрульной полиции Евгений Жуков объявил о решении оставить должность из-за поведения полицейских во время теракта.