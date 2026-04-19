«Позор для всей системы». Глава МВД анонсировал кадровые решения после бегства полицейских с места теракта в Киеве

19 апреля, 14:54
Google Читайте NV в Google
Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал позорным поведение полицейского и полицейской во время теракта в Киеве в субботу, 18 апреля (Фото: МВД Украины / Telegram)

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал позорным поведение полицейского и полицейской во время теракта в Киеве в субботу, 18 апреля (Фото: МВД Украины / Telegram)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал поведение полицейских на месте теракта в Киеве 18 апреля и анонсировал кадровые решения в столичной полиции.

В своей публикации в Telegram Клименко назвал действия полицейского и полицейской, которые прибыли на место теракта, позорными.

«Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей», — написал Клименко.

Реклама

Он также отметил, что некорректно делать обобщения о работе всей полиции, опираясь на действия двух сотрудников.

«Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы», — указал глава МВД.

Клименко добавил, что психическое состояние стрелка явно было нестабильным.

«Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие — нужно непременно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования», — заверил он.

Читайте также:
Теракт в Киеве: мужчину, который открыл огонь и захватил заложников, ликвидировали, он убил 6 человек, пострадали 14 — главное

Ранее в воскресенье, 19 апреля, в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Стрельба в Киеве Игорь Клименко

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies