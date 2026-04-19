«Позор для всей системы». Глава МВД анонсировал кадровые решения после бегства полицейских с места теракта в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал позорным поведение полицейского и полицейской во время теракта в Киеве в субботу, 18 апреля (Фото: МВД Украины / Telegram)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал поведение полицейских на месте теракта в Киеве 18 апреля и анонсировал кадровые решения в столичной полиции.

В своей публикации в Telegram Клименко назвал действия полицейского и полицейской, которые прибыли на место теракта, позорными.

«Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей», — написал Клименко.

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Он также отметил, что некорректно делать обобщения о работе всей полиции, опираясь на действия двух сотрудников.

«Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы», — указал глава МВД.

Клименко добавил, что психическое состояние стрелка явно было нестабильным.

«Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие — нужно непременно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования», — заверил он.

Ранее в воскресенье, 19 апреля, в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.