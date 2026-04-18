Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, был уроженцем РФ — СМИ
СМИ узнали о происхождении стрелка (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Мужчина, который отрыл стрельбу в Голосеевском районе Киева, родился в Москве (РФ), имеет гражданство Украины.
Об этом сообщила Украинская правда в субботу, 18 апреля.
Издание приводит имя подозреваемого — Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения —
Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области, впоследствии — в Голосеевском районе Киева.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, со ссылкой на данные медиков, что в результате стрельбы в Голосеевском районе погибли два человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них — ребенок.
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчину, который устроил стрельбу, ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился мужчина вместе с захваченными им заложниками.