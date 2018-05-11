Стрельба в Харькове: двоих подозреваемых задержали в Молдове

В Молдове задержали двух граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении 29 марта в Харькове.

Как сообщили в молдавской полиции, задержанные (26 и 32 года) являются членами организованной преступной группировки, осуществляющей преступную деятельность на территории стран СНГ.

Они были объявлены украинскими властями в розыск за расстрел из автомата Калашникова группы иностранцев, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

По версии следствия, иностранцы попали на территорию Молдовы нелегально. В дальнейшем они планировали выехать в Турцию.

Подозреваемые были задержаны 8 мая на 72 часа. В данный момент решается вопрос об экстрадиции в Украину.

Напомним, ночью 29 марта в Харькове на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау несколько неизвестных из автомата расстреляли группу людей, вследствие чего двое иностранцев получили огнестрельные ранения, позже один из раненых скончался. Нападавшие с места происшествия скрылись.

В полиции сообщили, что мотивом преступления стал передел сфер влияния в криминальной среде. Выживший мужчина ранее был судим за умышленное убийство и отбывал срок в России.