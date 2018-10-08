Стрельба в кафе на Позняках: огонь открыл офицер ВСУ

Во время конфликта в одном из кафе Дарницкого района Киева офицер Вооруженных сил Украины применил огнестрельное оружием, ранив двух человек.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона, инцидент произошел 6 октября. Военнослужащий находился в кафе с двумя другими офицерами.

Около 4:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ открыл огонь из личного травматического пистолета ФОРТ-12, в результате чего были травмированы двое гражданских.

Офицер ВСУ задержан. В суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Состояние здоровья травмированных удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле кафе L`Kafa на Позняках произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали двое охранников заведения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение задержанным грозит до семи лет лишения свободы.