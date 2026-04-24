В Хмельницком произошла стрельба: что говорят в полиции

24 апреля, 18:09
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В Хмельницком полиция задержала мужчину, открывшего огонь из стартового пистолета (Фото: Национальная полиция Украины)

В Хмельницком полиция задержала мужчину, открывшего огонь из стартового пистолета (Фото: Национальная полиция Украины)

В пятницу, 24 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе в Хмельницком на улице Шухевича.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на информацию инспекторки по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Веры Мазур.

Как уточнила полиция Хмельницкой области, правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома.

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Сообщение о стрельбе поступило около 16:00 часов. На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

35-летнего стрелка задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он один раз выстрелил из стартового пистолета в асфальтовое покрытие. Пострадавших нет.

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18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина — как выяснилось впоследствии, уроженец РФ — поджег собственную квартиру, вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Он ворвался в супермаркет и захватил там заложников, одного из которых он убил.

После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. В результате теракта погибли семь человек,

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Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, причиной теракта мог быть бытовой конфликт. В подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно, пояснил глава Нацполиции.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Хмельницкий Стрельба Полиция

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