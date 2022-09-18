Стрельбу в центре Херсона устроили россияне, которые делили награбленное перед бегством — Подоляк

18 сентября, 15:23
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Масштабную стрельбу в центре временно оккупированного Херсона устроили российские наемники, которые не поделили награбленное перед бегством из Украины, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Twitter он сообщил, что стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК Вагнера, заключенными, которых РФ вербует для войны против Украины, кадыровцами, военными РФ и ФСБ.

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«Количество „бытовых конфликтов“ увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины», — написал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1571427847570432001
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Вечером в субботу, 17 сентября, в центре Херсона прозвучали взрывы и автоматные очереди. Российские пропагандисты заявляли о том, что в Херсоне якобы проводится «контртеррористическая операция».

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предположил, что перестрелка возникла между российскими оккупантами.

18 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери.

https://www.youtube.com/embed/mVXL8TLmknI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Херсон Войска РФ Российские военные Стрельба Михаил Подоляк

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