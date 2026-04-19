СМИ показали, как выглядит после пожара квартира мужчины, устроившего теракт в Киеве — фото

19 апреля, 12:33
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Журналисты показали, как выглядит квартира нападавшего после пожара (Фото: Суспільне Новини)

Журналисты показали, как выглядит квартира нападавшего после пожара (Фото: Суспільне Новини)

СМИ показали, как выглядит квартира мужчины, который устроил стрельбу в Киеве и убил шесть человек. Фото сделали в воскресенье, 19 апреля, журналисты Суспільного.

Как сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко, квартира стрелка горела, пока он вел огонь на улицах.

Суспільне Новини
Фото: Суспільне Новини
Суспільне Новини
Фото: Суспільне Новини

Соседи мужчины, который устроил стрельбу в Голосеевском районе, говорят, что он жил в этой квартире около 10 лет. Был одиноким и с соседями почти не общался — только здоровался.

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В результате стрельбы 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников в супермаркете и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший застрелил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

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Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики. Стрелка ликвидировали.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Теракт Киев Пожежа Стрельба в Киеве

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