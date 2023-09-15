Смертельная стрельба в Днепре: суд избрал меру пресечения женщине, которая сопротивлялась полицейским 15 сентября, 15:23 Подсудимая на заседании суда (Фото:Суспільне Дніпро/Telegram)

Суд в Днепре избрал меру пресечения 23-летней женщине, которая сопротивлялась полицейским, речь идет о деле, в котором правоохранитель застрелил мужчину, который агрессивно вел себя после остановки автомобиля. Она будет находиться под ночным домашним арестом.

Об этом сообщает Общественное Днепр.

Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 07:00 и вводится на 60 суток, то есть до 13 ноября 2023 года.

Женщина заявила, что виновной себя не считает и никуда «убегать от правосудия» не собирается. Она отметила, что патрульные не показали ей удостоверение, поэтому она думала, что это могли быть не правоохранители.

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Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой.

Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась драка, во время которой патрульный применил табельное оружие.

Полицейского задержали. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.

Во вторник, 12 сентября, полиция Днепра сообщила о подозрении 23-летней женщине за сопротивление полицейскому.

