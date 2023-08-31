Трагедия в Днепре. Полиция открыла дело о посягательстве на жизнь патрульных 31 августа, 15:30 Патрульный застрелил мужчину в Днепре во время драки (Фото:Державне бюро розслідувань / Telegram)

Полиция в Днепре открыла дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции после трагедии 29 августа, когда правоохранитель во время драки застрелил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем», — пишет пресс-служба.

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Следователи уже внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. За посягательство на жизнь правоохранителя предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция готовит подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре в момент остановки авто полицейскими.

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки.

По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно и после остановки, по данным камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой.

Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.

ГБР расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.