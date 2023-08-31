Трагедия в Днепре. Полиция открыла дело о посягательстве на жизнь патрульных

31 августа, 15:30
Поделиться:
Патрульный застрелил мужчину в Днепре во время драки (Фото:Державне бюро розслідувань / Telegram)

Патрульный застрелил мужчину в Днепре во время драки (Фото:Державне бюро розслідувань / Telegram)

Полиция в Днепре открыла дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции после трагедии 29 августа, когда правоохранитель во время драки застрелил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем», — пишет пресс-служба.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Что стало понятно после публикации видео с камеры полицейского в Днепре

Следователи уже внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. За посягательство на жизнь правоохранителя предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция готовит подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре в момент остановки авто полицейскими.

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки.

По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно и после остановки, по данным камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой.

Читайте также:

Борис Филатов (Фото:Борис Филатов/Facebook) «Я полностью на стороне полицейских». Филатов отреагировал на инцидент в Днепре, где застрелили мужчину

Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.

ГБР расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Полиция Днепропетровская область Город Днепр Убийство Стрельба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X