Стрельба в Днепре: прокуратура требует ареста патрульного, он не признает вину 31 августа, 17:46 Патрульный заявил, что применил оружие после того, как использовал все возможные средства (Фото:Суспільне Дніпро / Telegram)

В Кировском райсуде Днепра в четверг, 31 августа, началось заседание суда по избранию меры пресечения патрульному полицейскому, смертельно ранившему агрессивного мужчину, который набросился на них с напарницей.

Как сообщает Суспільне, прокуратура требует отправить патрульного под стражу на 60 суток без права залога. Прокурор Артем Желиба заявляет, что полицейский «должен был предупредить о применении табельного оружия».

Видео дня

Адвокатка патрульного Юлия Сегеда считает подозрение необоснованным и просит о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении ее подзащитного под залог.

Читайте также: Что стало понятно после публикации видео с камеры полицейского в Днепре

«Обвинять лицо в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить — даже элементарно — событие, которое помещается в 10 минут… на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не является обоснованным», — сказала она.

Адвокатка добавила, что у ее подзащитного черепно-мозговая травма и ушиб тканей, ему необходимо стационарное лечение.

Сам полицейский в суде заявил, что не признает вину и не согласен с подозрением. Он сказал, что применил оружие только после того, как использовал все другие возможные средства, и для защиты своей жизни.

В Офисе генпрокурора ранее заявляли, что начали досудебное расследование по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа (ч.1 ст. 115, ч.3 ст. 365 УК Украины). Полиция в Днепре открыла дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 348 УК Украины).

Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой. Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась потасовка, в ходе которой патрульный применил табельное оружие.

Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.

Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.

