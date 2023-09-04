Дети убитого в Днепре мужчины рассказали матери, что он был пьян 4 сентября, 18:07 Место стрельбы в Днепре (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Дети мужчины, которых был застрелен в Днепре во время конфликта с патрульными, сказали его бывшей жене Натальи, что он был нетрезв перед инцидентом.

Об этом сообщает Суспільне.

«Я была в делах, когда дети позвонили, мол, папа хочет повезти их на море на три дня и отметить день рождения. Сказал, собраться срочно. Меня это не удивило… Но я действительно чувствовала, мне было не спокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не огорчать», — говорит она.

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По ее словам, она не знала, что мужчина нетрезв. При этом женщина добавила, что убитый не впервые сел за руль подвыпивший.

«Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним», — сообщила она.

Наталья также подчеркнула, что в машине была не она, а девушка ее бывшего мужа. По ее словам, дети — 14-летний Давид и 12-летний Джумбери — нуждаются в психологической помощи и вскоре ребята начнут заниматься со специалистами.

«Дети ехали с моим бывшим мужем и его девушкой. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят эти все соцсети и им очень неприятно, и когда моим детям желают смерти», — сказала она.

В Государственном бюро расследований сообщили Суспільному, что выводов экспертизы о том, был ли погибший пьян, по состоянию на 4 сентября, нет.

Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой.

Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась драка, во время которой патрульный применил табельное оружие.

Полицейского задержали. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.