Стрельба в Днепре. Адвокат рассказала о состоянии здоровья полицейского 1 сентября, 01:23 Место стрельбы в Днепре (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Состояние здоровья патрульного из Днепра, обвиняемого в превышении служебных полномочий, врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщила адвокат Юлия Сегеда, сообщает ТСН.

Она заявила, что во время нападения со стороны погибшего водителя полицейский получил черепно-мозговую травму.

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«Средней тяжести его состояние оценивают медики. У него черепно-мозговая травма. Он еще не в состоянии свободно перемещаться, когда он поднимается и садится, то у него головокружение. Но все это последствия очень существенной серьезной черепно-мозговой травмы», — сказала она. она.

Суд в четверг, 31 августа, отправил под круглосуточный домашний арест патрульного полицейского, застрелившего в Днепре мужчину, который набросился на них с напарницей.

Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.



По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой. Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась потасовка, в ходе которой патрульный применил табельное оружие.



Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.



Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.