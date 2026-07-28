Стрелял из ружья. Полиция заявила, что в Черновицкой области мужчина ранил двух правоохранителей во время проведения следственных действий

В Черновицкой области продолжается специальная полицейская операция по розыску и задержанию фигуранта, сообщили правоохранители (Фото: t.me/UA_National_Police)

В селе Ижовцы Черновицкой области 54-летний мужчина во время проведения следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским , ранил двоих из них и скрылся в лесу.

Об этом 28 июля сообщили в ГУ Нацполиции по региону.

Как сообщили правоохранители, в Черновицкой области продолжается специальная полицейская операция по розыску и задержанию фигуранта.

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«28 июля, около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, возбужденного по части 1 статьи 263 УК Украины», — заявили полицейские.

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Как заявили правоохранители, во время следственных действий мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону полицейских, а затем скрылся в близлежащем лесном массиве.

«Двое правоохранителей получили ранения. Им оказывается медицинская помощь», — сказал он.

В Нацполиции позднее уточнили, что разыскивают Валерия Николаевича Миглея — 19 ноября 1971 года рождения, жителя села Ижовцы.

Фото: t.me/UA_National_Police

По информации правоохранителей, мужчина среднего роста и среднего телосложения — на момент исчезновения он был одет в черную футболку и темную обувь.

Полиция призвала жителей региона быть бдительными, не пытаться самостоятельно задержать фигуранта и сообщать любую информацию о его возможном местонахождении по номеру 102.

22 июля в Нацполиции сообщили о задержании мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в сторону охранника супермаркета в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Затем он достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него пневматический пистолет, из которого, по данным следствия, он стрелял.

24 июля в Ужгороде, на территории Шахтинского леса, сотрудники Нацполиции провели спецоперацию, в ходе которой задержали мужчину, вооруженного боевым пистолетом и стрелявшего.

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«По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который перекинулся на лесной массив», — сообщили правоохранители.

К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы полиции — в частности, бойцов спецподразделения КОРД.