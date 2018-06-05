05 июня 2018, вторник

Стрельба в Черноморске: стало известно имя раненого депутата

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В больнице из депутата извлекли две резиновые пули
Фото: Сергей Червачев/Facebook

В больнице из депутата извлекли две резиновые пули

Депутатом горсовета Черноморска, которого в ночь на вторник, 5 июня, неизвестный ранил из травматического пистолета, является Сергей Червачев.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Все произошло в 00.20, когда я собирался заехать в гараж. Стреляли из травматического оружия через окно моего автомобиля. Было пять выстрелов", - рассказал депутат.

По словам Червачева, в больнице хирург извлек из него две пули.

Ранее сообщалось, что в Черноморске неизвестный ранил депутата горсовета.

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