В Сети сообщили о стрельбе в Чернигове, полиция заявила о задержании мужчины со стартовым пистолетом

В Чернигове 19 апреля правоохранители задержали мужчину со стартовым пистолетом (Фото: Полиция Черниговской области / Facebook)

В Чернигове в воскресенье, 19 апреля, произошла стрельба . Местные СМИ пишут, что огонь открыли двое мужчин.

Обновлено 18:48. В полиции Черниговской области заявили о задержании 23-летнего мужчины.

Как отметили правоохранители, двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Никто не пострадал. Оружие у мужчины изъяли.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Полиция Черниговской области / Facebook

Фото: Полиция Черниговской области / Facebook

Как изначально сообщил Telegram-канал Труха Чернигов, мужчины стреляли по детям. Предварительно, пострадали три человека.

В то же время в полиции опровергли эту информацию.

«Информация о стрельбе по детям не подтверждается», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что, по предварительной информации, у мужчины на улице изъяли стартовый пистолет. Пострадавших нет.