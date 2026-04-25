Мужчина открыл стрельбу посреди улицы в Буче, его задержала полиция

25 апреля, 12:00
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Полиция Киевской области задержала мужчину после стрельбы в Буче (Фото: Национальная полиция Украины)

Полиция Киевской области задержала мужчину после стрельбы в Буче (Фото: Национальная полиция Украины)

В субботу, 25 апреля, в Буче Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу на одной из улиц города, его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, сообщение о выстрелах поступило от очевидцев, после чего на место немедленно выехали подразделения полиции охраны, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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Там отметили, что работники полиции охраны первыми прибыли на вызов и оперативно задержали правонарушителя.

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В полиции выяснили, что 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из такси и начал хаотично стрелять на улице, в результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина — как выяснилось впоследствии, уроженец РФ — поджег собственную квартиру, вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Он ворвался в супермаркет и захватил там заложников, одного из которых убил.

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После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. В результате теракта погибли семь человек.

Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, причиной теракта мог быть бытовой конфликт. В подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно, пояснил глава Нацполиции.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Полиция Киевская область Буча Стрельба

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