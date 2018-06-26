26 июня 2018, вторник

Стрельба с участием помощника нардепа под Киевом: полиция отреагировала на инцидент

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Помощника нардепа задержали после инцидента
Фото: ТСН

Помощника нардепа задержали после инцидента

Помощник народного депутата Юлия Мамчура, который устроил стрельбу на стадионе в Вишневом Киевской области и ранил подростка, был пьян.

Информацию подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Укринформ.

У мужчины изъяли пистолет для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшему 14-летнему парню оказали медицинскую помощь.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что человек, который является помощником народного депутата Мамчура, ранил из травматического пистолета 14-летнего школьника.

Позже парламентарий извинился за действия своего помощника. Он также лишил злоумышленника статуса помощника народного депутата на общественных началах.

 

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