Стрельба с участием помощника нардепа под Киевом: полиция отреагировала на инцидент

Помощник народного депутата Юлия Мамчура, который устроил стрельбу на стадионе в Вишневом Киевской области и ранил подростка, был пьян.

Информацию подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Укринформ.

У мужчины изъяли пистолет для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшему 14-летнему парню оказали медицинскую помощь.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что человек, который является помощником народного депутата Мамчура, ранил из травматического пистолета 14-летнего школьника.

Позже парламентарий извинился за действия своего помощника. Он также лишил злоумышленника статуса помощника народного депутата на общественных началах.