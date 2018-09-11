Стрельба по детям в Новой Одессе: родители отказались от претензий

Родители детей, в которых стрелял 68-летний пенсионер Александр Евграфов во дворе дома в Новой Одессе Николаевской области, отказались от претензий.

Об этом они заявили во время заседания Центрального районного суда Николаева по избранию меры пресечения подозреваемому, передает Мой город.

Мать пострадавшего мальчика Артема, у которого две пули застряли в селезенке и кишечнике, Людмила Хан заявила, что получила компенсацию на лечение сына в размере 18 тысяч гривен и претензий к подозреваемому не имеет.

Родителям второй пострадавшей девочки выплатили 10 тысяч гривен материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий.

Родители пострадавших детей и соседи охарактеризовали пенсионера позитивно. По их словам, Евграфов – "добрейшей души человек" и "любит и уважает" детей.

Сам подозреваемый, который также является родственником сотрудника Новоодесского райотдела полиции, признал свою причастность к инциденту, но заверил, что сделал это не умышленно. По слова мужчины, он хотел припугнуть детей и целился вниз.

Ожидается, что решение о мере пресечения для Евграфова будет объявлено утром в среду, 12 сентября. Прокуратура просит взять его под стражу на 60 дней.

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Напомним, что вечером 9 сентября в городе Новая Одесса Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые играли. В результате инцидента пострадали трое детей - 12 летний мальчик (его состояние оценивается как тяжелое) и две девочки в возрасте 5 и 9 лет. Сам нападавший получил ранение руки от выстрела.

68-летнему мужчине объявили о подозрении в покушении на убийство, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.