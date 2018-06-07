07 июня 2018, четверг

Стрельба на рынке в Николаеве: полиция задержала троих человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Все участники конфликта отказываются давать показания

Все участники конфликта отказываются давать показания

В результате стрельбы на рынке Юлиана в Центральном районе Николаева полиция задержала троих человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, между местным жителем и неизвестными произошел словесный конфликт, который перерос в драку, а затем в стрельбу.

39-летний местный житель был госпитализирован с непроникающими ранениями и телесными повреждениями. 

Правоохранители установили троих злоумышленников и доставили их в отдел полиции.

Отмечается, что потерпевший и другие участники конфликта отказываются давать показания. Потерпевший также не хочет писать заявление о совершении преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что медики обнаружили на теле мужчины пять огнестрельных ранений. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове