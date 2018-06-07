Стрельба на рынке в Николаеве: полиция задержала троих человек

В результате стрельбы на рынке Юлиана в Центральном районе Николаева полиция задержала троих человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, между местным жителем и неизвестными произошел словесный конфликт, который перерос в драку, а затем в стрельбу.

39-летний местный житель был госпитализирован с непроникающими ранениями и телесными повреждениями.

Правоохранители установили троих злоумышленников и доставили их в отдел полиции.

Отмечается, что потерпевший и другие участники конфликта отказываются давать показания. Потерпевший также не хочет писать заявление о совершении преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что медики обнаружили на теле мужчины пять огнестрельных ранений. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.