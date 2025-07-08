В селе Кобаки Косовского района Ивано-Франковской области мужчина открыл огонь по легковому автомобилю , в котором находился 12-летний мальчик. Ребенок получил ранение в плечо, сообщила во вторник, 8 июля, Национальная полиция.

Об инциденте сообщил владелец автомобиля Renault Kangoo. По его словам, неизвестный выстрелил в машину, а пуля из пневматического оружия пробила заднее стекло и ранила его сына. Мальчика госпитализировали, угрозы для жизни нет.

Полиция выяснила, что в мальчика стреляли из пневматического пистолета. В результате оперативных действий правоохранители установили личность стрелка — им оказался 57-летний житель села Кобаки.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Во время обыска в его доме изъяли два пневматических пистолета. Проходить проверку на алкоголь мужчина отказался.

Фото: Национальная полиция

Дело расследуется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия. Полицейские назначили экспертизы, по результатам которых будет дана окончательная правовая квалификация действиям фигуранта.