На полигоне в Черниговской области курсант застрелил двух инструкторов-военных, его задержали — полиция

17 июля, 12:39
Двое инструкторов-военнослужащих погибли от полученных ранений (Фото: Генштаб ВСУ)

На территории учебного центра в Черниговской области курсант застрелил двух инструкторов-военнослужащих.

Об этом сообщила полиция Черниговской области в четверг, 17 июля.

Трагедия произошла 16 июля. В полицию поступила информация о том, что во время стрельб курсант выстрелил в двух инструкторов из автомата.

В результате полученных ранений военные погибли. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

Сейчас продолжается досудебное расследование, отметили в полиции.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Черниговская область Военные инструкторы Украинские военные Военнообязанные Полигон Полиция

