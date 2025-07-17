На территории учебного центра в Черниговской области курсант застрелил двух инструкторов-военнослужащих.

Об этом сообщила полиция Черниговской области в четверг, 17 июля.

Трагедия произошла 16 июля. В полицию поступила информация о том, что во время стрельб курсант выстрелил в двух инструкторов из автомата.

В результате полученных ранений военные погибли. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

Сейчас продолжается досудебное расследование, отметили в полиции.